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وزارة الصحة الإيرانية تعلن الاختبار السريري لادوية ايرانية لعلاج كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:36 - 31 مارس 2020
جهاز فحص كورونا في المانيا جهاز فحص كورونا في المانيا
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 اعلن المدير العام لمكتب تطوير التقنية الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم و الطب " حسين وطن بور" بدء مرحلة الاختبار السريري لعدد من الادوية الايرانية المستخدمة في علاج مرض كورونا.

وقال وطن بور اليوم الثلاثاء في تصريح له : ان عددا من الادوية المقترحة لعلاج مرض كورونا دخلت مرحلة الاختبار السريري حاليا؛ على ان تدخل الادوية الجديدة الاسواق بعد تحقيق النتائج المطلوبة في مرحلة الاختبار والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية في البلاد.

و نقلت وكالة ارنا الايرانية عن المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، قوله ان العلماء الايرانيين لدى الشركات المعرفية في ايران يبذلون جهودا حثيثة للتوصل الى ادوية علاج الاصابات بقيروس كورونا المستجد.

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