بلدية رام الله تعقم الأحياء التي اقتحمها جيش الاحتلال فجراً

أكد رئيس بلدية رام الله موسى حديد، ان طواقم البلدية في المدينة بدأت صباح اليوم الثلاثاء، بتنظيف وتعقيم المناطق والأحياء التي اقتحمها الاحتلال فجرا.

وأضاف حديد في تصريح له: "إنه و منذ الساعة السابعة من صباح اليوم بدأت الطواقم بتعقيم الشوارع والاماكن العامة والبنايات السكنية التي تم اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، كإجراء احترازي".

واشار الى ان حملة التنظيف والتعقيم من المتوقع ان تستمر لعشر ساعات متواصلة، بهدف طمأنة المواطنين، والتأكد من سلامتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة مناطق في مدينة رام الله والبيرة، واعتقلت أربعة مواطنين بينهم محامٍ وسط اندلاع مواجهات.