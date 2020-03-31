الأسير إياد الجرجاوي يعاني من ورم سرطاني في الدماغ

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الثلاثاء، أن الأسير المجاهد إياد عبدالله محمد الجرجاوي (34 عاماً) يعاني من ورم سرطاني في الكتلة العصبية في الدماغ، وذلك بعد أن أبلغت إدارة مصلحة السجون الصهيونية الأسير الجرجاوي بنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها قبل عدة أسابيع.

وأضافت المؤسسة بأن الأسير الجرجاوي بحاجة لإجراء عملية جراحية خلال مدة أقصاها ثلاث أسابيع من أجل استئصال ذلك الورم السرطاني، وإلا سيصبح معرضاً لفقدان البصر، وفقدان الإحساس في الجانب الأيمن من الجسم، وذلك حسب إفادة الأطباء الصهاينة له.

وأشارت المؤسسة أن الأسير الجرجاوي يعاني منذ فترة طويلة من صداع مزمن وآلام حادة في الرأس وأنحاء مختلفة من الجسم، وقد تعرض لمماطلة كبيرة من إدارة مصلحة السجون الصهيونية والأطباء التابعين لها من أجل إخضاعه لفحوصات طبية للوقوف على تطورات حالته الصحية.

وناشدت مؤسسة مهجة القدس مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسير إياد الجرجاوي وجميع الأسرى المرضى والإفراج الفوري عنهم من سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير إياد الجرجاوي ولد بتاريخ 23/10/1986م، وهو من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وقد اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 13/06/2011م، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن الفعلي تسع سنوات، بتهمة المشاركة في أعمال مقاومة الاحتلال الصهيوني، ومن المفترض أن تفرج عنه سلطات الاحتلال في شهر حزيران/يونيو القادم.

