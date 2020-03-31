الصحة بغزة: وضعنا خططاً مدروسة لو تطورت الظروف و انتشر فيروس كورونا

أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، أن هناك خططاً جاهزة و مدروسة ومتلاحقة وضعتها الوزارة فيما لو تطورت الظروف وانتشر الفيروس في القطاع.

وأضاف أبو الريش، "لحد الآن، الواقع الصحي بغزة تحت السيطرة ونحاول بكل حكمة ضبط الحالة"، متابعًا: "وضعنا عدد من طواقمنا الطبية من أطباء وممرضين وغيرهم في الحجر الصحي كونهم خالطوا المصابين الذين أعلنت عنهم الوزارة وذلك حفاظا على سلامة شعبنا".

وأوضح أن الإمكانيات الصحية في قطاع غزة إمكانيات محدودة ومتواضعة ونحاول استجلاب إمكانيات إضافية من باب الاستعداد لأي طارئ، إضافة إلى أننا نبذل جهودا إضافية في إطار تعزيز الواقع الصحي.

وأكد أبو الريش، أن وزارة الصحة بغزة، تواكب الميدان وتدير الواقع الصحي بحذر ومواجهة فيروس كورونا هو تجربة فريدة ومطلوب منا جميعاً أن نتقبل تغيير أية قرارات طالما أنها في مصلحة وسلامة المواطنين.

وتابع: هناك تضارب في المعلومات حول العالم بخصوص حضانة فيروس كورونا لأن سلوكه غير ثابت ويتغير من يوم إلى يوم بحسب الدراسات والبحوث العالمية، ونحن في قطاع غزة نحاول إدارة الواقع الصحي بما يحقق ضمان سلامة مجتمعنا.

وختم أبو الريش: نعمل على قاعدة درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا هو الأسلم والأحوط، حتى لا ننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أكثر صعوبة.