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مريض بكورونا يقفز من نافذة غرفته في "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:19 - 31 مارس 2020
كورونا في اسرائيل كورونا في اسرائيل
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ذكرت وسائل الاعلام العبرية بأن أحد المصابين بفيروس كورونا من ذوي الحالات الحرجة، قفز اليوم الثلاثاء، من نافذة غرفته في مستشفى "إسرائيلي".

و بحسب وسائل الاعلام، فقد تم العثور على المريض البالغ من العمر 34 عاما، والذي تم إدخاله إلى مستشفى "Peda Furia" ملقى على الأرض خارج مبنى الجناح المخصص. حيث أفاد التلفزيون الإسرائيلي باحتمال قفز المريض من نافذة غرفته.

ووفقا للتقييم الطبي الأولي، سيحتاج المريض إلى جراحة. وكان قد وصل إلى القسم المخصص للمرضى منذ حوالي أسبوع، بعد قضاء بعض الوقت في الحجر الانفرادي خلال فترة الاستشفاء.

وقال مدير المركز الطبي: "إن المريض حاول على ما يبدو إنهاء حياته".

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