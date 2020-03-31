"التنمية" تصدر توضيحًا بخصوص المراجعات للمنحة القطرية 

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن من تنطبق عليه شروط المنحة القطرية التي تم الإعلان عنها وهم، من استلم أقل من تسع مرات، أو من استلم تسع مرات وأسرته مكونة من خمس أفراد فأكثر.

وأكدت التنمية في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء على أنه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة

وقالت في البيان: "من تنطبق عليه المعايير ولم يستفيد يقدم شكوى الكترونية عبر صفحة الفيس بوك الرسمية لوزارة التنمية الاجتماعية في الرابط المرفق وسيتم التعامل معها.

ونوهت إلى عدم تلقى الشكاوى في مقر الوزارة الرسمي بسبب الظروف الطارئة التي يمر بها قطاع غزة من مواجهة فيروس كورونا ولتفادي عدم التجمهر وحفاظاً على سلامة المواطنين.

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