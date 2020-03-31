السفارة الفلسطينية توضّح مصير الطلاب في مصر والأردن؟

ما تزال وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" يتفشى كالنار في الهشيم في العديد من الدول العربية والأجنبية، وسط تخوفات من قبل الطلاب الذين يدرسون خارج فلسطين ويرغبون بالعودة إلى ديارهم ، لا سيما المتواجدين في مصر والأردن.

السفارة الفلسطينية في القاهرة لم تغلق أبوابها، وكانت في استقبال طلبات الجمهور، كما خصصت مندوبين على باب السفارة لاستقبال المعاملات التي تنجز بدون أي تأخير.

السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، أكد أن سفارته تتواصل مع الجهات المصرية الرسمية من أجل تسهيل الراغبين بالعودة إلى غزة، مبينًا أنهم في انتظار الرد في كل لحظة.

وأشار اللوح في تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن هناك طلاب يرغبون بالعودة إلى أرض الوطن، لافتًا أن وزارة الخارجية تواصلت مع أعلى المستويات، بيدّ أنّ حركة الطيران متوفقة في الأردن وإلى غزة ورام الله.

وأوضح السفير الفلسطيني، أن فتح معبر رفح البري غير مغلق لكنه غير منتظم في العمل بسبب الأوضاع الصحية السائدة، مضيفًا أن فتحه يحتاج إلى ترتيب مع جهات أخرى.

وقال اللوح: "يتعذر عودة الطلاب إلى ذويهم في هذا الوقت بسبب الحجر الصحي في غزة ورام الله والاردن، وطلبنا من الطلاب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية والفلسطينية مع إمكانية التواصل معنا".

وأضاف أن عمل السفارة قائم ولم تغلق، موضحًا أنه ما تم هو إجراءات لتقليص العمل داخل السفارة، مشيرًا إلى أنها خصصت مندوبين على باب السفارة لاستقبال المعاملات التي تنجز بدون أي تأخير.

وتابع اللوح: "نقدم مساعدات مالية بسيطة وفق الامكانيات ولا نبخل على أحد، وليس لدنيا موازنة طوارئ، وما لدينا من مال أوشك على النفاذ بسبب الأزمة المالية لدى السلطة أهمها وقف الحوالات المالية".

على الصعيد ذاته، طالبت سفارة دولة فلسطين، لدى جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، الفلسطينيين الدارسين في مصر، ممن تعثّرت ظروفهم جراء أزمة تفشي "كورونا"، بتعبئة النموذج المرفق بالرابط التالي، حتى تتواصل معهم.



وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنها ستصرف مساعدة مالية وفق الإمكانيات المتاحة لديها، استجابة لمناشدات، وصلتها من عدد من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر، الذين ضاق بهم الحال، بسبب الجائحة، آخذة بعين الاعتبار أماكن تواجد الطلبة في كافة الجامعات على مستوى محافظات الجمهورية.

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في سياق متصل، أكدت السفارة، أنها على تواصل وتشاور دائم مع وزارتي الخارجية والصحة لمتابعة ما يطرأ من مستجدات تتعلق بوباء "كوفيد 19" المستجد، ولمتابعة أية أعراض قد تطرأ على أي من المواطنين الفلسطينيين في مصر.

وأضافت السفارة، أن هناك تنسيق مباشر مع اللجان الصحية المقرّة من قبل وزارتي الخارجية والصحة لمواجهة انتشار فيروس كورنا؛ حيث تم التنسيق بين المستشار الطبي بالسفارة واللجنة الوطنية لمكافحة عدوى "كوفيد ١٩" المستجد لاستيعاب أية حالات فلسطينية يظهر عليها أعراض المرض .

من جانبها، أبدت اللجنة الصحية المصرية، استعدادها التام لمواجهة أي حالات مصابة بفيروس" كورونا" على حد سواء للمصريين أو الأجانب ، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين سفارة دولة فلسطين واللجنة حول آلية تعامل أبناء الجالية والطلبة والإجراءات الاحترازية المتبعة في شعر المواطن الفلسطيني بأعراض مرض فيروس كورونا

ونوهت لضرورة إبلاغ السفارة في حال ظهور أيٍ من الأعراض الصحية المصاحبة لفيروس كورونا على أي من المواطنين، أو بالاتصال على الخط ساخن رقم 105 او 15335 التابع لوزارة الصحة والسكان للتبليغ عن الحالة أو لتقديم الاستفسارات اللازمة حول فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس.

وطالب السفارة، أبناء الجالية والطلبة الالتزام بالإجراءات الصحية التي تحفظ صحتهم وذويهم، والتزامهم بالمنازل قدر الامكان واقتصار الحركة لحالات الضرورة القصوى ، واتباع الإجراءات الصحية المختلفة لتجاوز هذه الأزمة بسلام.

وأكدت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أنها شكلت خلية أزمة على مدار الساعة برئاسة سعادة السفير دياب اللوح لمتابعة أوضاع وشؤون الجالية الفلسطينية والطلبة ، داعية أبناء الجالية الفلسطينية في مصر والطلبة الدارسين فيها إلى ضرورة التواصل معها مباشرة في حالات الطوارئ.