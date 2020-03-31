ملحم: الرئيس عباس اتفق مع اردوغان على تشغيل المستشفى التركي بغزة

كشف الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، صباح اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس اتفق مع نظيره التركي، رجب طيب اردوغان على تشغيل المستشفى التركي في قطاع غزة.

عبر ملحم خلال الإيجاز الصحفي حول آخر تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين،عن شكره وتقديره لسفير فلسطين في أنقرة ولكل من له علاقة بهذا العمل الهادف لخدمة أبناء شعبنا في القطاع.

وقد ملحم شكره" للأشقاء في الدولة التركية على هذه المبادرة وعلى تأسيس هذا المستشفى الخاص".

ومنذ بداية الشهر الحالي، قالت وزارة الصحة بغزة: إنه سيتم العمل على تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت الصحة إلى أنها ستتخذ جملة من الإجراءات التقنية والفنية؛ لتشغيل المستشفى لصالح تقديم خدمات طبية ونوعية لمرضى الأورام في قطاع غزة.

ويضم مستشفى الصداقة التركي، والذي تم إنشاؤه على أعلى المواصفات، أحدث التجهيزات الطبية، وبدأ إنشاؤه عام 2011، وتبلغ مساحته 34 ألفا و800 متر مربع.