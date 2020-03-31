طهران:امريكا دفعت ترليونات الدولارت لصفقة القرن وممرضيها يرتدون أكياس القمامة حالياً

ردت الخارجية الإيرانية أمس الاثنين 31/3/2020، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية والناطق باسمها، حول جهود إيران في مكافحة كورونا، حيث اكدت أن تصريحات الخارجية الأمريكية تفتقر للوجهة القانونية، ولا يمكن أن تغطي على ضعف أداء الإدارة الأمريكية في مكافحة تفشي فيروس كورونا والظروف الاقتصادية السيئة والضغوط الداخلية التي تتعرض لها قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وتابعت لو أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ترليونات الدولارات على الشعب الأمريكي بدلا من إنفاقها على زعزعة الأمن في الشرق الأوسط ودعم "داعش" و"صفقة القرن"، لما شهدنا بكاء الممرضين الأمريكيين وارتدائهم أكياس النفايات. .

وأكدت الخارجية أن إيران ستتغلب على فيروس كورونا على الرغم من العقوبات الأمريكية الجائرة ، وستتجاوز هذا الامتحان الصعب.

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