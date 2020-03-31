جنوب طولكرم : الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في خربة جبارة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 31/3/2020، منزلا قيد الإنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم.

رئيس المجلس القروي إحسان تحسين قال:تفاجئنا صباح اليوم، بقوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان تحاصر المكان، في الوقت الذي أغلقت فيه مداخل القرية من الجهتين الشرقية والغربية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، قبل أن يقوموا بهدم المنزل.

ويعود المنزل المكون من طابق واحد للمواطن خالد رشيد الشيخ حسين من قرية كفر عبوش، والذي كان قدتلقى قبل فترة إخطارات من الاحتلال بوقف البناء؛ بحجة عدم الترخيص.

وأشار الى أن المنزل هو ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم، بحجة عدم الترخيص، حيث سبقها هدم ثلاثة منازل في المكان ذاته العام الماضي، إضافة إلى استيلاء الاحتلال على ثلاثة كرفانات زراعية.

وأشار إلى أن حجج الاحتلال لهدم البيوت وإفراغ الأرض من أصحابها واهية، وهي ذريعة بأن هذه مناطق مستهدفة للاستحواذ، خاصة أنه في حال تقدم المواطنون بالحصول على تصاريح البناء فإن الاحتلال سيرفض، رغم أنها أراضيهم ولديهم الإثباتات بذلك.