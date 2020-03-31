حقيقة خلو 2000 اسم من المنحة القطرية وكيفية اختيار الأسماء..!

بعد الإعلان عن رابط أسماء المنحة القطرية لشهر مارس الحالي، أثيرت حالة من السخط والغضب جراء نقص الأسماء لألفي اسم، بعد الإعلان مسبقاً أن الأسماء ستصل إلى 120 ألف اسم سيتم الصرف لهم.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أعلنت عن بدء صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، موضحة أن من سيحصل على المنحة القطرية هو كل من استلم أقل من تسع مرات، و من استلم تسع مرات وأسرته خمس أفراد فأكثر سيحصل على المنحة أيضاً.

وتصرف المنحة القطرية عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة وفقاً لآلية جديدة تأتي لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وفور الإعلان عن رابط الأسماء، أعرب مواطنون عن غضبهم وسخطهم بسبب استثنائهم من المنحة، وحرمانهم، فيما توقع آخرون أن يكون لديهم اسم إلا أن ذلك لم يتحقق.

من ناحيتها، أوضحت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية، في تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن ماجرى من تصريحات حول 120 ألف أسرة قد فهمت بطريقة خطأ، مؤكدةً أنها قالت أن عدد الأسر سيكون مايقارب 120ألف أسرة والعدد قابل للنقصان وليس زيادة.

أما عن معايير الاختيار، فبينت الكحلوت، أن المعايير التي يتم اختيار الأسماء من خلالها تختلف في كل دفعة عن الدفعة التي تسبقها.

ونفت الكحلوت علاقتها باختيار أي أسماء من المنحة، موضحةً أنها فقط توصل المعلومة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة القطرية.

وحول الجهات التي تختار الأسماء، بينت الكحلوت أن لجنة مكونة من وزارة التنمية واللجنة القطرية، هي من تقوم بوضع معايير وأسماء والخروج بموعد والمنحة والعدد، حيث يتم دراسة أسماء وفق المعايير ويتم الصرف لهم.

ولفتت الكحلوت إلى أن الأسماء التي تسقط سهواً، أو تجد نفسها تستحق المنحة وفق المعايير التي يتم اختيارها، عليها التوجه لمقر الوزارة، لوضع أسماءها في ملحق خاص، إذا ثبت أحقيتها.

أما المعيار فهو أن يتكون قد تلقت المنحة لـ9 مرات فأقل، أو حصلت على 9 مرات ولكنها تأوي 5 أشخاص فأكثر.