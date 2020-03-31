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56 يصلون اليوم عبر جسر الاردن

ملحم: لا إصابات جديدة وجميع المصابين بحالة مستقرة وفي طريقهم للتعافي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:14 - 31 مارس 2020
فندق انجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (1) فندق انجل الذي تحول الى مكان حجر المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (1)
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أعلن ابراهيم ملحم الناطق بأسم حكومة رام الله اليوم الثلاثاء ، 31/3/2020 ، انه لم يتم تسجيل اي اصابات ليستقر عدد الاصابات عند 117 في فلسطين بعد تسجيل حالتين في غزة ورام الله ، مؤكداً ان جميع المصابين بحالة مستقرة وفي طريقهم للتعافي .

وأكد ملحم دخول ٥٦ فلسطيني من الذين كانوا في الحجر الصحي في البحر الميت بعد تنسيق عودتهم الى مدنهم وقراهم مع الجانب الاردتي و"الاسرائيلي"، وفتح الجسر معبر الكرامه و بشكل استثنائي ، موضحاً انه سيخضع كل القادمين الى الفحص الصحي ومن لا يثبت إصابته بالفايروس سيسمح له بالعودة لبيته على ان يخضع نفسه للحجر المنزلي.

وقال ملحم إن إتصالات مع الجانب التركي أفضت لقرار تركي ببدء تشغيل المستشفى التركي في القطاع.

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