فيديو : شاحنة جثث نيويورك تثير الرعب في الولايات المتحدة

أثارت صورة شاحنة تحمل جثث من وفيات فيروس "كورونا" في نيويورك أمس الاثنين 30/3/2020 ، حالة من الذعر والخوف في صفوف الامريكان لما وصل لها الحال الصحي للبلد ، وعدم اتخاد الولايات المتحدة اجراءات وقائية صارمة حتى اللحظة .

وكانت ممرضة في مستشفى في نيويورك، سربت صورة تقشعر لها الأبدان، لمشرحة مؤقتة، لوفيات جائحة "كورونا"، التي تضرب الولايات المتحدة الأميركية.

الممرضة، التي تعمل في المستشفى التقطت الصورة أثناء مغادرتها المستشفى، مشيرة الى انها شاركت الصورة، لأظهر للناس الحقيقة المروعة، التي نتعامل معها وأين انتهى الأمر ببعضنا بالفعل".

وتظهر الصورة شاحنة تبريد متوقفة خارج حجرة الإسعاف في المستشفى ومليئة بجثث أشخاص توفوا بسبب وباء "كورونا"، وفقا لشهادة الممرضة للصحيفة.