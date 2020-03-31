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فيديو يظهر استعدادات الاطباء حول العالم قبل الدخول لمصابي كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:04 - 31 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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فيديو يظهر استعدادات الاطباء حول العالم قبل الدخول لمصابي كورونا

 

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