المقاومة: الكشف عن عملاء يراقبون مسيرات العودة يفضح رعب الاحتلال

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 31/3/2020، أن الكشف عن عملاء مكلفين بمراقبة مسيرات العودة، يفضح حالة الرعب التي أصابت الكيان وقيادته المهزومة من مسيرات العودة التي جعلت جنوده يبكون على أعتاب غزة خوفاً واضطراباً مما قد تُحدثه غزة من انفجار مرتقب.

وثمنت الفصائل، في تصريح صحفي صادر عنها تعقيباً على كشف عملاء مكلفين بمراقبة مسيرات العودة، عالياً الدور الذي يقوم به جهاز الأمن الداخلي بغزة في حماية العمل الشعبي والوطني وتحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من الاختراق أو الزعزعة.

وشددت فصائل المقاومة على أن ما تقوم به أجهزة الأمن في غزة من تكامل في حماية شعبنا من مخالب الاحتلال، ودورها المشهود في مواجهة فايروس كورونا يعكس حالة المسؤولية الوطنية العالية التي تتحلى بها المنظومة الأمنية في غزة.

وحيت، شباب وشيوخ ونساء وأطفال مسيرات العودة الذين سطروا بدمائهم وجراحهم على مدار عامين كاملين ملحمة وطنية كبرى سجلت بمداد من نور ونار على الغاصب المحتل.

كما دعت فصائل المقاومة، لتزايد الحرص واليقظة في المرحلة الحالية خصوصاً في ظل استمرار الحصار والحالة المعيشية السيئة في غزة والخوف من انتشار فايروس كورونا الذي قد يفتح شهية الاحتلال لتكثيف حملاته الأمنية على غزة، وندعو للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للعلب في أمن غزة واستقرارها.