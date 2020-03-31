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حكومة الاحتلال تصادق على قيود جديدة للحد من كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:23 - 31 مارس 2020
اجتماع حكومة نتنياهو اجتماع حكومة نتنياهو
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صادقت الحكومة "الإسرائيلية"، على القيود الجديدة للحد من انتشار وباء كورونا، كما أقرت خطة إنقاذ اقتصادية تمتد بين شهرين إلى ثلاثة أشهر بقيمة ـ 80 مليار شيكل.

وأعلنت حكومة الاحتلال، انه سيتم تقليص حجم القوى العاملة في الدوائر الحكومية والقطاع الصناعي الى 15% بدلا من 30% .

وأقرت حظر تجمهر اكثر من شخصين من عائلة واحدة في غرفة واحدة، كما حظرت اقامة الصلوات الجماعية حتى في الخلاء، فيما سمحت للمستوطنين بإقامة الصلاة 3 مرات يوميا في حائط البراق على ان يكون عدد الحاضرين لا يزيد عن 10 اشخاص، كما تم حظر اقامة حفلات الاعراس، وحظر اي زيارات عائلية خلال عيد الفصح .

وسمح للعمال والموظفين العمل داخل غرفة واحدة، على ان يكون بينهم سافة مترين على الاقل، وقبل دخولهم لمكان العمل يتم قياس درجة الحرارة لهم، وعليهم استخدام ادوات خاصة بهم فقط .

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