حكومة الاحتلال تصادق على قيود جديدة للحد من كورونا

صادقت الحكومة "الإسرائيلية"، على القيود الجديدة للحد من انتشار وباء كورونا، كما أقرت خطة إنقاذ اقتصادية تمتد بين شهرين إلى ثلاثة أشهر بقيمة ـ 80 مليار شيكل.

وأعلنت حكومة الاحتلال، انه سيتم تقليص حجم القوى العاملة في الدوائر الحكومية والقطاع الصناعي الى 15% بدلا من 30% .

وأقرت حظر تجمهر اكثر من شخصين من عائلة واحدة في غرفة واحدة، كما حظرت اقامة الصلوات الجماعية حتى في الخلاء، فيما سمحت للمستوطنين بإقامة الصلاة 3 مرات يوميا في حائط البراق على ان يكون عدد الحاضرين لا يزيد عن 10 اشخاص، كما تم حظر اقامة حفلات الاعراس، وحظر اي زيارات عائلية خلال عيد الفصح .

وسمح للعمال والموظفين العمل داخل غرفة واحدة، على ان يكون بينهم سافة مترين على الاقل، وقبل دخولهم لمكان العمل يتم قياس درجة الحرارة لهم، وعليهم استخدام ادوات خاصة بهم فقط .