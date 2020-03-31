مهجة القدس: الأسير عبد الفتاح شلبي يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد عبد الفتاح كامل عبد الفتاح شلبي (47 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 31/03/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن 21 عاماً؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير عبد الفتاح الشلبي ولد بتاريخ 16/07/1973م؛ وهو متزوج وأب لثلاثة من الأبناء؛ ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.