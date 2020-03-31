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الإفتاء المصرية تحسم الجدل:هل يجوز إفطار رمضان في ظل "كورونا"؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:56 - 31 مارس 2020
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قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام شهر رمضان مكلف به كل مسلم بالغ عاقل والمرأة إن لم يكن لديها عذر شرعي.

وأضاف شلبي، في رده على سؤال حول موقف صيام شهر رمضان مع ظهور فيروس كورونا؟": "المسلم مكلف بصوم شهر رمضان طالما أنه لا يوجد أي ضرر يلحق به كمن أمره الطبيب بضرورة أن يظل حلقه رطبًا لظروف حالته الصحية.

وتابع أمين الفتوى أنه لا يمكن استباق الأحداث وتعميم حكم بعينه، مشيرًا إلى أنه المؤسسات الدينية الرسمية من الأزهر الشريف ودار الإفتاء بالطبع ستصدر بيانات رسمية إن ظهر جديد في الأمر.

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