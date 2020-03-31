"الأونروا" تبدأ اليوم بتوزيع "الكابونات"الغذائية والتوصيل للمنازل دون مقابل

تبدأ وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الثلاثاء 31/3/2020، بتوزيع المساعدات الغذائية " الكابونات" في قطاع غزة وفقا لآلية محددة لتفادي تفشي فيروس كورونا .

وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ"الأونروا" ، أن الوكالة قررت استئناف توزيع المساعدات الغذائية في القطاع اليوم، وفقا لآلية توزيع جديدة .

وبين، أن "الأونروا" غيرت آلية توزيع المساعدات الغذائية ليصبح التوصيل إلى منازل اللاجئين مباشرة بغرض ضمان صحة وسلامة اللاجئين المنتفعين، وهو ما يمثل الأولوية القصوى لـ"الأونروا" على خلفية تفشي "فيروس كورونا".

ولفت إلى أن الأسر المنتفعة لن تقوم بدفع أي مقابل عند تلقى المساعدة الغذائية سواء نقداً أو عينياً لوسيط التوصيل.

وأضاف، أن "الأونروا" قررت أن تتحمل كافة النفقات في هذا الخصوص وسيقوم الوسيط بتسليم الطرد الغذائي للاجئين المنتفعين في منازلهم، وذلك كخطوة احترازية من طرف الأونروا لمنع التجمعات في اطار الخطوات للحد من و منع انتشار فايروس كورونا (كوفيد- 19) ولا يجب على العائلات مغادرة منازلهم لاستلام الطرود الغذائية تحت أي ظرف".