رابط الأسماء: بدء صرف المنحة القطرية الـ100 دولار

تبدأ صباح اليوم الثلاثاء 31/3/2020، فروع البريد في محافظات قطاع غزة، صرف المنحة القطرية للعوائل المستورة والمتعففة، وسط إجراءات احترازية خشية "فيروس كورونا".

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت عن صرف المنحة القطرية اليوم لـ100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة ، موضحة أن من سيحصل على المنحة القطرية هو كل من استلم أقل من تسع مرات، و من استلم تسع مرات وأسرته خمس أفراد فأكثر سيحصل على المنحة أيضاً.

كما أكدت الوزارة أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة وفقاً لآلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والداخلية بغزة.

ووفقاً للوزارة، فهذه الإجراءات تأتي لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

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