ملحم: إصابتان جديدتان في رام الله وغزة يرفع عدد مصابي كورونا لـ117

ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين إلى 117 حالة، بعد الإعلان عن تسجيل حالتين جديدتين في رام الله بالضفة المحتلة وقطاع غزة.

وقد أوضح، الناطق باسم الحكومة برام الله ابراهيم ملحم، أن الإصابة في رام الله تعود لعامل عشريني عائد من العمل في إسرائيل طَلب أخذ عينات منه للفحص، قبل أن تُظهر النتائج إصابته بالمرض، وتم نقله للحجر الصحي في فندق الكرمل بالمدينة.

وبين، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن خمسيني عاد إلى القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي، وقد تم نقله مباشرة للحجر الصحي في "فندق البلوبيتش" في مدينة غزة.

ولفت ملحم إلى أن نتائج 150 عينة أخذت من مشتبه بمخالطتهم لمصابين في مدينة الخليل، صدرت الليلة أظهرت عدم إصابتهم بالمرض، بينما طُلب من أصحاب تلك العينات البقاء في الحجر المنزلي، لمدة أربعة عشر يوما حفاظا على سلامتهم.