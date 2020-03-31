تجمل كتاب المفاجاة PDF كامل للكاتب محمد عيسى داوود

تنبأ كتاب المفاجأة بشراك يا قدس للكاتب محمد عيسى داوود بأحداث جليلة تحصل في عالمنا الحالي من احداث دراماتيكية متسارعة على الصعيد السياسي والميداني والاجتماعي والديني، وهو ما ترك أثره لدى القارئ العربي، لكن نظرية المؤامرة كانت مسيطرة على الكاتب.

وكتاب المفاجأة بشراك يا قدس للكاتب محمد عيسى داوود المتداولة بصيغة بي دي أف PDF يعود للكاتب المصري المعروف محمد عيسى داوود، وتنبأ فيه على انهيار أنظمة وصعود أخرى، مستشهداً بسلسلة من الشواهد السياسية والدينية.

واضحى كتاب المفاجأة بشراك يا قدس للكاتب محمد عيسى داوود من أكثر الكتب تحميلاً وانتشاراً في الوطن العرب، على وقع الأحداث والكوارث التي يتعرض لها العالم، والتي من بينها انتشار وتفشي فيروس كورونا (كوفيد_19).

ويعتبر كتاب المفاجأة لمحمد عيسى داوود محمد الكتب القليلة التي تتنبأ بأخبار آخر الزمان، والتي تأخذ نظرة استشرافية بعيدة عن الأحداث السياسية والميدانية وأحوال الدول السائدة، إذ يتحدث الكتاب عن مآلات الدولة المصرية وما تتعرض له من خطوب، ومدينة القدس المحتلة، إلى جانب ظهور المهدي المنتظر.

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مقتطفات من كتاب المفاجأة بشراك يا قدس للكاتب محمد عيسى داوود:

لن تطول محنة القدس أكثر من ذلك والفرج مع الانتفاضة.

الهدة الرهيبة ترج الكرة الأرضية وأمريكا في نصف رمضان.

صحابي مصر يدخل القدس بعد بناء الهيكل.

السفياني يتحرك فيضرب بلاد بالقنبلة الذرية.

الحرب على الأبواب وتهيئة الأمة لها نفسياً واجب إعلامي.

المسيخ الدجال صاحب مثلث برموداً والاطباق الطائرة يريد تحطيم القدس وبناء الهيكل.

الرسول تحدث عن صوت يصعق له سبعون القاً وتفتق فيه سبعون ألف عذراء ويعمى سبعون الفاً.

ومن المقتطفات أيضاً: ستجدون أن الهدف أولا وأخيرا هو مصر ولكن علي البر الهاديء.. وفي الوادي المقدس رجل مصري يرقب بعينه الأحداث وهو في قلبها لا يأبه ولا يهتز لأنه يعلم أن له موعدا مع الأقدار الناجزه.. وفي جفر سيدنا علي كرم الله وجهه، له إشارات وعلامات وأمارات وتلألأت فيه عبارات وبشريات لأهل مصر الذين صبروا ولأمة العرب التي تتزعمهم لأن زعامتها لهم من أقدارها ثم للأمه الأسلاميه جمعاء، لأنه حان أوان الدور العالمي.. ويكفي من البحر قطرات.. صحابي مصر يعيد لها الصحابه بأنوارها.. ويرسو بها علي برها بعدما تواخي الناس علي الفجور وتهاجروا علي الدين إلا من رحم ربها.

من هو محمد عيسى داوود :

من مواليد الإسماعلية سنة 1957 بمدينة القصاصين الجديدة الباسلة، نشأ وتربى وتعلم بالقاهرة كل مراحله التعليمية من الابتدائية وحتى العالية والعليا، بدأت حياتها العملية بجريدة الاخبار واخبار اليوم محرراً ومراجعاً، ثم رقي قبل سفره إلى دسك الأخبار أيام الاستاذ موسى صبري كما عمل بمجال الدعوى محاضراً.