تحميل كتاب عظائم الدهور للكاتب أبو علي الديبيزي pdf كامل

يبحث كثير من الناس حول العالم على محرك البحث العالمي " غوغول" عن تحميل مباشر كتاب عظائم الدهور للمؤلف لابي علي الدبيزي بصيغة pdf، وكذلك زاد البحث مؤخراً على كيفية تنزيل كتاب عظائم الدهور للمؤلف لابي علي الدبيزي pdf برابط مباشر، لما يحتويه هذا الكتاب من معلومات وكلام مهم جداً خاصة وأن كتاب عظائم الدهور بحسب محليين ومتابعين قد تنبأ بما يجري حالياً في العالم من إنتشار وباء خطير إسمه "فيروس كورونا المستجد" الذي أسفر عن آلاف الضحايا جراء الإصابة به .

تحميل مباشر كتاب عظائم الدهور pdf

يبحث الكثيرن عن تحميل مباشر كتاب عظائم الدهور pdf لأنه يتناول موضوع خطير يجهله أغلب الناس، حيث ان أغلب الأحداث التي تدور داخل كتاب كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي تشابه الى حد كبير لما يعيشه العالم من كابوس قاتل جراء تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد_19" الذي خلف آلاف الوفيات بالإضافة إلى مئات الآلاف من المصابين في كثير من دول العالم الغربي والشرقي .

أحداث كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي

يتناول كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي عن فترة القرون العشرين، حيث ينتشر فيروس خطير "كورونا" بشكل واسع بين الناس يسفر عن موت كبار السن من الناس، في حين يبقى الصغار على قيد الحياة ولا يصابهم الفيروس اللعينة الذي إجتاح البلدان بحسب نص كتاب عظائم الدهور القديم .

ويتحدث كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي أيضاً على حالة خوف شديدة تنتاب الأثراء وأصحاب رأس المال والأقوياء، حيث يصيب الفيروس الضعفاء الذي لا قوة لهم ولا حيلة أمام جبروت عدوى الفيروس الذي يفتك طال ساكني القصور والملوك والأمراء والحكام ولا يسلم منه ولاة الأمور ويتطاير منها مثل الكرات ويهاجم الحلقوم والرئات، وكما هو ملاحظ، فإن الاقتباس من كتاب كتاب عظائم الدهور يتطابق الى حد ما م يجري في واقعنا الحالي 2020 الذي ينتشر فيه فيروس كورونا الذ يهاجم الضعفاء والمرضة وكبار السن، حيث يتخلل الفيروس الخطير "كوفيد_19" إلى الجهاز التنفسي ويلتهمه ويقضي عليه بلا رجعة ويتركه جثة هامدة، مخلفاً أعداد كثيرة جداً من الوفيات والمصابين، ومن الملاحظة في سرد أحداث كتاب عظائم الدهور أنه لا يصيب فئة الأطفال بل كبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة .

تعريف بـ ابي علي الدبيزي مؤلف كتاب عظائم الدهور

قمنا بالبحث عبر المحرك العالمي"غوغل" عن رجل في قديم الزمان يسمى ابي علي الدبيزي، حيث تبين لنا أن هذا الاسم صاحب كتاب عظائم الدهور غير موجود في محرك البحث، فهذا الكاتب ابي علي الدبيزي مؤلف كتاب عظائم الدهور لديه العديد من المؤلفات وتوفي عام 565 هجري .

تحميل اقتباسات من كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي

يبحث آلاف زوار محرك البحث"غول" وعلى كافة منصات البحث عن تحميل اقتباسات كتاب عظائم الدهور لـ ابي علي الدبيزي، حيث أن محتوى كتاب عظائم الدهور يتقاطع بشكل كبير مع ما يجري اليوم في عالمنا، ويقول عظائم الدهور في أحد أعمدته:" يجتاح الدنيا كورون فيقوم بموت الناس بكبارهم ويبقي على حياة صغارهم، ويخشاه الأقوياء ولا يتعافى منه الضعفاء، كما أنه يفتك بساكني القصور والملوك والأمراء والحكام ولا يسلم منه ولاة الأمور ويتطاير بينهم مثل الكرات ويلتهم الحلقوم والرئات"، هذا الاقتباس من كتاب عظائم الدهور لأبي علي الديبيزي يتطابق ويتقاطع مع ما يجري اليوم من انتشار لفيروس كورونا".

ويرى كثير ممن قاموا بـ تحميل كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي وقرأو الكتاب أن الأحدث التي ذكرها تبنأت بنفس أحداث فيروس كورونا 2020، حيث يقول كتاب عظائم الدهور لـ ابي علي الدبيزي ان أول ماصيب الفيروس الانسان يصيب حلقه ومن ثم يصيب جهازه التنفسي، الى أن يصل الى مرحلة التموضع والتمركز في ذات المكانين، ويقوم بصورة مستمرى بمهاجمة الرئة الى أن يدمرها ويصل الإنسان المصاب الى مرحلة الموت .

كلمات وردت في كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي ت 565 هـ

•قرون وقرون وقرون.

• عندما تحين العشرون.

•يجتاح الدنيا كورون.

•ويستحيي صغارهم.

•فيميت كبارهم.

•يخشاه الأقوياء.

•ولا يتعافى منه الضعفاء.

•يفتك بسكاني القصور.

•ولا يسلم منه ولاة لأمور.

•يتطاير بينهم كالكرات.

•ويلتهم الحلقوم والرئات.

•لاتنفع معه حجامه.

•ويفترس من أماط لثامه.

•يصيب السفن ومن فيها.

•وتخلو السحب من راكبيها.

•تتوقف فيه المصانع.

•ولا يجدون له من رداع.

•مبدؤه من خفاش الصين.

•وتستقبله الروم بالأنين.

•وتخلو الشوراع من روادها.

•ولا يشعر من جاورهم بأمان.

•وييأس طبهم من كفاحه.

•يستهينون بأول اجتياحه.

•يتناقلون بينهم أخباره.

•ويكتشفون بلا نفع أسراره.

•يخشاه لاخيار والفساق.

•وييأس طبهم من كفاحه.

•ويدفنون ضحاياه في لاعماق.

•تتعطل فيه الصلوات.

•وتكثر فيه الدعوات.

•وتصدق الناس تصفيطي.

•ولا واحد يقول خريطي.

•ممالك الأرض فيه خسارة.

•وما إله أبد كل جاره.

•وتستعين الاقوام بأجنادها.

•يضج منه روم الطليان.

تحميل مباشر كتاب عظائم الدهور للمؤلف لابي علي الدبيزي بصيغة pdf