الصحة: فحوصات الصحفيين اللذان أعدا التقرير من مستشفى العزل برفح سلبية

أعلنت وزارة الصحة أن نتائج الفحوصات المخبرية للصحفي والمصور الذين أعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل برفح نتائجها (سلبية) بحمد الله وسيتما فترة الحجر الصحي المعتمدة أخذاً بالأحوط.

وأكدت الوزارة أن كل من خالطهما يمكنه ممارسة عمله كالمعتاد دون قلق بإذن الله.

يشار إلى أن يوم الجمعة الماضية، كشفت الوكالة الوطنية عن تقرير اعدته في المستشفى الخاص بالعزل لمرضى كورونا في مدينة رفح، الأمر الذي أثار الوسط الصحفي، على السماح لهم بالدخول، في ظل الوباء المنتشر، وتم تشكيل لجنة تحقيق في السماح لهم من قبل اللجنة المتابعة للعمل الحكومي بغزة.