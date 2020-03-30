ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الصحة: فحوصات الصحفيين اللذان أعدا التقرير من مستشفى العزل برفح سلبية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:43 - 30 مارس 2020
جهاز فحص كورونا جهاز فحص كورونا
جوال
مشاركة

أعلنت وزارة الصحة أن نتائج الفحوصات المخبرية للصحفي والمصور الذين أعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل برفح نتائجها (سلبية) بحمد الله وسيتما فترة الحجر الصحي المعتمدة أخذاً بالأحوط.

وأكدت الوزارة أن كل من خالطهما يمكنه ممارسة عمله كالمعتاد دون قلق بإذن الله.

يشار إلى أن يوم الجمعة الماضية، كشفت الوكالة الوطنية عن تقرير اعدته في المستشفى الخاص بالعزل لمرضى كورونا في مدينة رفح، الأمر الذي أثار الوسط الصحفي، على السماح لهم بالدخول، في ظل الوباء المنتشر، وتم تشكيل لجنة تحقيق في السماح لهم من قبل اللجنة المتابعة للعمل الحكومي بغزة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات