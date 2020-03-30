البريم  يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة عملاء الاحتلال

أشاد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. مصعب البريم، بجهود ملاحقة العملاء التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وقال المتحدث في تصريح له، تعقيباً على التحقيقات التي كشفها جهاز الأمن الداخلي بغزة:" إن ما أعلن عنه جهاز الامن الداخلي اليوم من كشف لمجموعة عملاء كانت تقوم بمراقبة ومتابعة مسيرات العودة يؤكد على أهمية الدور المتكامل لحماية شعبنا والدفاع عنه.

ودعا لاستمرار حالة الاستعداد واليقظة والحذر من محاولة العدو استغلال انتشار فيروس كورونا للعبث وتهديد أمن جبهتنا الداخلية.

وأكد على ثقته بوعي شعبنا واستعداد المقاومة ويقظة الأجهزة الأمنية وتفاني الأطقم الصحية والطبية لحماية أجيالنا وأرضنا وتعزيز مقومات الصمود.