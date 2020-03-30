حكومة الاحتلال تقر سلسلة إجراءات وقائية صارمة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستجتمع هذا المساء لإقرار سلسلة من القيود الجديدة على الحركة، وإقرار جملة إضافية من أنظمة الطوارئ.

وقال نتنياهو :" إن الحكومة لن تتوانى عن فرض أوامر منع التجمهر لأكثر من شخصين، ومنع إقامة الصلوات في الأماكن المفتوحة أيضاً، ومنع مشاركة أكثر من 20 شخصاً في الجنازات، وإقامة مراسم الزواج من دون مدعوين على الإطلاق.

وأكد نتنياهو أنه سيتم خفض النشاط الاقتصادي في القطاعين العام والخاص إلى 15%، مع إقرار الحكومة خطة مساعدات مالية بقيمة 80 مليار شيكل، أي ما يوازي 6% من إجمالي الناتج القومي المحلي.

وأشار نتنياهو إلى أنه دخل بمبادرة منه في الحجر الصحي، ليعطي قدوة للاسرائيليين، وذلك بعدما تبين أن مستشارته لشؤون الكنيست أصيبت بفيروس كورونا.