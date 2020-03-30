الاتصالات تصدر تعليمات للمستفيدين من المنحة القطرية

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة تعليمات مهمة للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة 100$.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة "فلسطين اليوم" نسخة منه، الاثنين، إن صرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة سيبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس 16-04-2020 في جميع فروع مكاتب البريد في 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

وأضافت "الصرف لأصحاب الوكالات سيكون يوم الأحد الموافق 19-04-2020".

وقالت وزارة الاتصالات إن آلية الصرف للمستفيدين ستكون كالتالي:

- توزيع أسماء المستفيدين من المنحة أبجدياً وتوزيعهم على 15 يوم

- سيتم تخصيص موعد الصرف لكل مستفيد (تاريخ اليوم – ساعة الصرف)، بالإضافة الى مكتب البريد

- سيتم تفعيل الأسماء لكل يوم حسب ساعة الصرف، ولن يتم الصرف لاي مواطن الا حسب الوقت المحدد له

ووضعت الوزارة عددًا من التعليمات ودعت المواطنين للالتزام بها وهي كالآتي:

1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية

2. اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية

3. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2

4. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة

5. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام

6. سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد

7. يتوجب على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي الاتصال عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة في نهاية موعد الصرف.

8. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب)

9. إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد

10. الصرف لأصحاب الوكالات بعد انتهاء عملية الصرف

وقالت وزارة الاتصالات في ختام بيانها "يرجى الالتزام التام بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد، حيث بإمكان المستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المنحة الاميرية القطرية من خلال الرابط الالكتروني التالي: http://query.gov.ps او زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".