رونالدو : أدعو العالم إلى شكر الله على 3 أشياء

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي رسالة داعمة أخرى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) من داخل الحجر المنزلي وبرفقة أطفاله: "في هذه اللحظة الصعبة للعالم كله، دعونا نشكر الله على الأشياء المهمة صحتنا وعائلتنا وأحبائنا، ابق في المنزل ودعنا نساعد جميع العاملين في مجال الصحة الذين يقاتلون لإنقاذ الأرواح".

يذكر أن رونالدو كان قد تنازل عن 10 ملايين دولار من راتبه بسبب فيروس كورونا.

وخضع رونالدو، لفحص فيروس "كورونا" بعد تأكيد ثلاث حالات إصابة في فريقه يوفنتوس الإيطالي، وكانت نتيجة الفحص سلبية، وأكدت عدم إصابته بالفيروس، ومع ذلك يلتزم بالحجر المنزلي كغيره من لاعبي يوفنتوس غير المصابين.