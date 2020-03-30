أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة مساء اليوم الإثنين، عن تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة.

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وكانت قد أعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم أنه سيتم البدء بصرف المنحة يوم غد الثلاثاء، بفروع البريد.

وبيّن أن الصرف سيكون وفق آلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والداخلية بغزة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.