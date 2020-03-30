استمرار اغلاق المزورين في بزمن كورونا في الضفة

أغلقت وجهاز الأمن الوقائي ، وزارة الاقتصاد الوطني ، ومديرية صحة محافظة القدس، اليوم الاثنين، وحدتين صناعيتين لإنتاج المعقمات والعصائر، غير مرخصتين، وتخزنان العصائر في ظروف غير صحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأوضح مدير مديرية الاقتصاد الوطني في القدس سعيد قريع، في بيان صحفي ، أن الإغلاق جاء أثناء جولة مشتركة للطواقم لضبط وتنظيم السوق في البلدة، مضيفا أنه جرى إتلاف نحو 3.5 طن من العصائر التالفة.

وفي مدينة سلفيت، أغلقت الطواقم مشغلا للخياطة يعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما جرى إتلاف 200 كمامة في نابلس للسبب ذاته.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني أحالت منذ ظهور فيروس "كورنا" وحتى مساء اليوم 42 ملفا إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما أغلقت في الفترة ذاتها 38 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات، بالإضافة إلى أربعة محال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد وبيعها سلعا منتهية الصلاحية.