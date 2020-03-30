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الأردن تعلن عن وفاة رابعة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:54 - 30 مارس 2020
الاردن الاردن
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل وفاة جديدة اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 حالات.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن الوزارة سجلت وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، هي الأولى في مستشفى "الملك المؤسس"، شمالي المملكة. حسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

من جانبه، أوضح مدير المستشفى محمد الغزو، أن حالة الوفاة الرابعة بفيروس كورونا تعود لسيدة تبلغ من العمر 81 عاما، وتوفيت نتيجة لمضاعفات الفيروس حيث سبب لها التهابا حادا في الرئتين.

واتخذت الاردن إجراءات مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا بمنع التجوال، والعمل بقانون الطوارئ.

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