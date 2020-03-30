النمر: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في رام الله غسان نمر، مساء اليوم الاثنين، أن نتائج الفحص لـ 250 عينة في الضفة والقطاع، جاءت نتائجها سلبية، ولم يسجل أي إصابات جديدة، بفيروس كورونا المستجد.

وناشد النمر خلال الإيجاز المسائي حول وباء فيروس كورونا، العمال العائدين من داخل الأراضي المحتلة عام 48، حجر أنفسهم 14 يوماً قبل الاختلاط مع المواطنين.

وأضاف نمر، أنه تم فحص 200 عينة كلها جاءت سلبية أي غير مصابة 100 منها من الخليل.

وفيما يتعلق بالعمال داخل أراضي الـ48، قال نمر إن جزءا منهم يعود لمنزله عبر الجبال، ولا يبلغ الجهات الرسمية، مؤكدا أنه "من أجل سلامتهم وسلامة أسرهم يجب أن يعزلوا أنفسهم في البيت، ومن لا يجد مكانا ليعزل نفسه به يمكنه التوجه للجهات المختصة وستوفر له المكان".