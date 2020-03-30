تايوان تتهم منظمة الصحة العالمية بحجم المعلومات ضد فيروس كورونا

كشف وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية لم تطلع الدول الأعضاء على المعلومات التي زودتها بها بما في ذلك تفاصيل عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وطرق الوقاية منه.

وقالت حكومة تايوان وفقاً لوكالة أنباء رويترز، إن إقصاء تايوان عن منظمة الصحة في ظل تفشي وباء كورونا يصل إلى حد التلاعب بحياة التايوانيين لأسباب سياسية على الرغم من الثناء الذي قوبل به حرص تايون على إبقاء عدد الإصابات فيها منخفضا نسبيا بفضل الكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية.

وتقول منظمة الصحة والصين إن تايوان حصلت على المساعدة التي تحتاج إليها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت تايوان إن منظمة الصحة تجاهلت أسئلتها مع بدء تفشي فيروس كرونا لأسباب ذكرت أن من بينها نمطا من التعامل يعرضها للخطر بسبب ضغوط صينية لإقصاء جزيرة تايوان عن الكيانات الدولية.