الولايات المتحدة تسجل ارتفاعًا بوفيات كورونا

سجلت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في حالات الوفيات بعد اصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت الولايات المتحدة، تسجيل 322 وفاة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 2513 شخص، بينما تجاوزت اعداد الإصابات أكثر من 110 الف حالة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تاريخ 13 مارس الحالي، قد أعلن حالة الطوارئ في كافة مدن الولايات المتحدة الـ51 ولاية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وخصص ترامب، حوالي 50 مليار دولار على شكل مساعدات يمنحها للمؤسسات المحلية لمكافحة كورونا، ومواجهة تداعيات ازمة المستمرة.

وامر ترامب، الشركات الامريكية بتوفير 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم، لإنقاذ حياة المصابين ومنع تدهور حالتهم الصحية.

وحتى عصر الاثنين، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع إصابات فيروس كورونا 738 ألف حالة، ووفاة 35 ألف شخص، في 170 دولة.