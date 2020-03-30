النمر: عدد الاصابات بفيروس كورونا في فلسطين مستقر على 115 حالة

أكد عضو لجنه الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في رام الله، غسان نمر عدم تسجيل اصابات جديدة في صفوف المواطنين في مناطق الضفة الغربية بفيروس كورونا المستجد.

و خلال الايجاز المسائي اليوم الاثنين حول اخر التطورات حول فيروس كورونا لفت ان السائق الفلسطيني من مدينه القدس الذي كان مصابا بفيروس كورونا بداية انتشار المرض تشافى تماما وعاد الى بيته.

و أوضح النمر بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا مستقر في فلسطين على 115 حالة.

وقال النمر إن عدد من العينات جرت اليوم منها ١٠٠ عينة من مدينه الخليل وجميعها سلبية اي غير مصابة، كما تم اجراء 50 عينة في قطاع غزه وجميعها سلبية، ولا نزال ننتظر نتائج ١٠٠ عينة من مدينه الخليل.