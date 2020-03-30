تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار التي ستصرف غداً الثلاثاء

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف المنحة القطرية غدا الثلاثاء ل100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة ، موضحة أن من سيحصل على المنحة القطرية هو كل من استلم أقل من تسع مرات ، و من استلم تسع مرات وأسرته خمس أفراد فأكثر سيحصل على المنحة أيضا.

كما أكدت الوزارة أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة وفقاً لآلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والداخلية بغزة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

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