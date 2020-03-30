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تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار التي ستصرف غداً الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:43 - 30 مارس 2020
المنحة القطرية المنحة القطرية
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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف المنحة القطرية غدا الثلاثاء ل100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة ، موضحة أن من سيحصل على المنحة القطرية هو كل من استلم أقل من تسع مرات ، و من استلم تسع مرات وأسرته خمس أفراد فأكثر سيحصل على المنحة أيضا.

 كما أكدت الوزارة أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة وفقاً لآلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والداخلية بغزة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

رابط الفحص

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