القدرة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

جدد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، اليوم الاثنين، تأكيده بعدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق نتائج فحص العينات.
تحميل كتاب عظائم الدهور للكاتب أبو علي الديبيزي pdf - الذي تنبأ بفيروس كورونا
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