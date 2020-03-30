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القدرة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:32 - 30 مارس 2020
د.اشرف القدرة د.اشرف القدرة
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جدد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، اليوم الاثنين، تأكيده بعدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق نتائج فحص العينات.

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