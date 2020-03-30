مشتهى: كورونا تلقي بظلالها على قطاع السياحة بغزة وخسائر فادحة

أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة وسيم مشتهى، اليوم الاثنين، أن أزمة فيروس كورونا المتفشي في العالم، ألقت بظلالها على قطاع السياحة بالقطاع، ما تسبب بضربات اقتصادية لها.

وأوضح مشتهى، أن قطاع السياحة تلقى العديد من الضربات بسبب تداعيات الاحتلال والانقسام والحصار، الامر الذي تسبب بخسائر فادحة.

وبيّن ان قطاع السياحية يواجه سنوات عجاف وأوقات صعبة؛ حتى جاء وباء كورونا ليوجه له الضربة القاضية التي "أجهزت عليه".

وشدّد مشتهى، على أن كافة شركات السياحة والسفر ستواصل طريقها وستتحمل المزيد من التبعات والصعوبات لتأدية رسالتها نحو شعبها.

وطالب مشتهى، اللجنة القطرية والسلطة إلى ضرورة التدخل السريع لإنقاذ ما يزيد عن 400 أسرة يعتمدون كلياً على وظائفهم من خلال عملهم في 80 شركة سياحة وسفر.

ولفت إلى أن معدل خسارة شهرية للشركات تصل بقيمة 200 ألف دولار.