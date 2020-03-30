فتوى مصرية حول الإفطار في رمضان للوقاية من فيروس كورونا

نقلت وسائل اعلام مصرية عن مفتي مصر السابق علي جمعة، قوله : "إنه اذا نصح الأطباء بالإفطار في شهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، سيتوجب اتباعهم".

وتابع خلال حديث متلفز: "القاعدة بتقول هطاوع الأطباء، لأنهم الأعلم بالواقع، لكن لا يجب استباق الأحداث".

وأضاف أنه من الواجب، اتباع إرشادات الأطباء في حال تطلب الإفطار بشهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، حيث ينصح الأطباء بالحرص على شرب المياه بشكل مستمر، لأن جفاف الحلق قد يعرض صاحبه للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن أتباع نصائح الأطباء، في ما له خطورة على حياة الإنسان، واجب ومخالفته حرام، مشيرا إلى أن المخالف يحتسب عند الله عاصيا، لأنه مثل المنتحر.

وأوضح أنه إذا كان الصيام في شهر رمضان، سيؤدي إلى إلحاق الأذى بالصحة، يصبح الصيام حراما، ويعاقب عليه العبد بدلا من الثواب.