السعودية تسجل ارتفاعًا بحالات المصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في السعودية، بعد تسجيل إصابات جديدة.

وأوضحت الصحة السعودية، بأنها سجلت 154 إصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإصابات في المملكة إلى 1453.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت أمس الأحد، ارتفاع عدد وفيات الفيروس بكورونا إلى 8 اشخاص.

أمس الاحد، أغلقت المملكة العربية السعودية محافظة جدة ومنعت الدخول ومغادرة المواطنين، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

أما الإمارات فقد أعلنت ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى111 حالة، بعد تسجيل 41 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها حالة وفاة لامرأة وتماثل الشفاء لثلاثة حالات أخرى.

وحتى عصر الاثنين، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع إصابات فيروس كورونا 738 ألف حالة، ووفاة 35 ألف شخص، في 170 دولة.