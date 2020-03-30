قناة عبرية: اتهام مستوطنة تتجسس لصالح حزب الله

اتهمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مستوطنة "إسرائيلية" بالعمل لصالح حزب الله، من خلال التجسس على قوات الجيش.

ووفق القناة 7 العبرية، فإن المستوطنة تجسست على قوات الاحتلال لصالح حزب الله، إذ أرسلت صورًا حساسة لمواقع الجيش للحزب، منها قاعدة حتسريم الجوية وللقبة الحديدية وبوابة إيرز الملاصق لقطاع غزة.

وأوضحت القناة، أن المحكمة قدمت لائحة اتهام ضدها، مشيرةً إلى أن المتهمة أرسلت مشاهد للسياج الفاصل من منطقة الناقورة شمال فلسطين المحتلة، ومناطق أخرى، لرجل يدعى "علي".

وأشارت إلى أن من بين الصور المرسلة لمستشفى رمبام، كان الحزب قد قصفه في وقت سابق.