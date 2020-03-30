فيسبوك يبدأ باستثمار ملايين الدولارات لمواجهة جائحة كورونا

بدأ موقع فيسبوك الشهير بين مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، باستثمار ملايين الدولارات لدعم جهود النشطاء والناشرين على موقعه حول العالم، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لتحصين سكان الأرض من خطر الفيروس.

وأوضح الفيسبوك، أنه سيستثمر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم وصول المعلومات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها دعم الصحفيين بـ25 مليون دولار كمنحة طوارئ لنشر الاخبار، و75 مليون دولار للتسويق للناشرين، في وقت يسجل فيه الموقع تراجع عائدات الاعلانات.

وبيّن الموقع في بيان له، أنه سيقدم مليون دولار لدعم الاخبار المحلية، وذات المبلغ لمؤسسات تقصي الحقائق، وآخر للشبكة الدولية لتقصي الحقائق، كل ذلك لمواجهة كورونا.

وظهرت اول حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، في مقاطعة ووهان الصينية مطلع العام الحالي، فيما امتدد الفايروس لمئات الدول، ما دق ناقوس الخطر في إعلان حالات الطوارئ الوقائية، لخطورة تفشي الفيروس بين الناس,