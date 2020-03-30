مع انتشار "كورونا".. كوريا الشمالية تُنفذ تجربة صاروخية جديدة

نفذّ جيش كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، اختبارًا لصاروخين بالستين قصيرا المدى بنجاح، في إطار اختبار برنامجها الصاروخي المثير للجدل، وفق ما ذكرته صحيفة رودونغ سينمون الكورية.

وذكرت الصحيفة الرسمية، أن جيش كوريا اجرت اختبارً لصاروخين بالستين، وهي التجربة الرابعة في هذا الشهر، من أجل وقوف بيونغ على استعداداتها العسكرية وجهوزية اسلحتها، التي تثير مخاوف جارتها كورويا الجنوبية ومعها الولايات المتحدة.

وأوضحت أن التجربة الصاروخية من مدينة ونسان الساحلية الشرقية، جاءت بهدف التحقيق من الخصائص التكتيكية والفنية للقاذفات الصاروخية.

وبيّنت أن الصاروخين حققا هدفهما وفق الخطة المرسومة، إذ طارا لمسافة 230 كيلو مترًا بارتفاع 30 كيلو مترًا كحد أقصى.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه إتمام إطلاق الصاروخين اختبرت وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، في أعقاب قمة "هانوي" التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق في فبراير/شباط من العام الماضي.

من جهته، دعت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية، لتوقف عن إطلاق الصواريخ البالستية، وتجنب الاستفزازات والعودة إلى طاولة المفاوضات.

كما وحثت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، لمنع تلك الاختبارات الصاروخية، في وقت يشهد العالم فيه أوضاع صحية خطيرة بسبب جائحة كورونا.