شركات فرنسية و أمريكية تختبر عقاراً لفيروس كورونا في روسيا

ذكرت وكالة رويترز اليوم الاثنين بأن شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" وشركة تصنيع الأدوية الأمريكية "ريجينيرون" أجرتا تجارب سريرية مشتركة على عقار "كيفزارا" لعلاج الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الشركتان على وجه الخصوص في روسيا، اختبار عقار "كيفزارا" المخصص في الأصل لمكافحة التهاب المفاصل الروماتويدي

و اشارت وكالة رويترز الى أن الاختبارات بدأت قبل أسبوع في الولايات المتحدة. والآن تم توسيع هذه القائمة لتشمل روسيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا.

واختبرت الشركات فعالية عقار "كيفزارا" لعلاج فيروس كورونا التاجي على 300 مريض يعانون من أشكال حادة من المرض.

و يشار الى أن فيروس كورونا الجديد ظهر في نهاية عام 2019 في وسط الصين، وانتشر لاحقا إلى 160 دولة واعترفت به منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة.