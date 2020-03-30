ارتفاع إصابات فيروس كورونا بسلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات فيها بفيروس كورونا المستجد الى 179 حالة.

وأوضحت الصحة العُمانية، أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 179 حالة، بما فيها 29 تماثلت الشفاء.

وفي السياق، أكد وزير الصحة بسلطنة عمان، د. احمد بن محمد السعيدي، امس الاحد، ان بلاده ستتخذ إجراءات وتدابير أكثر صرامة لمواجهة جائحة كورونا.

وبحسب الوزير، فإن الإجراءات ستشمل تقليص عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 70%، لتقيل ازدحام الموظفين، حفاظًا على سلامة مجتمعهم.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم، أكثر من 34 حالة وفاة، وإصابة أكثر 735 ألف حالة.