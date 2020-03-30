كيف ستؤثر "كورونا" على سوق الانتقالات الكروية!

تسببت أزمة انتشار فيروس كورونا وتفشيه في العالم بأواخر العام الماضي، بتوقف بطولات كرة القدم المحلية والقارية، ما أدى إلى انخفاض ثلث قيمة انتقال لاعبي البطولات الاوربية الخمس الكبرى، خلال موسم الانتقالات الكروية.

وبحسب دراسة للمركز الدولي للدراسات الرياضية في سويسرا، فإن أزمة كورونا ستخفض من قيمة انتقال اللاعبين بنسبة 28%، بما يعادل نحو 23.4 مليار يورو، وذلك على مستوى البطولات الخمس الكبرى (إنجلترا، اسبانيا، إيطاليا، المانيا، فرنسا).

وأشارت الدراسة ان قيمة انتقال اللاعبين ستنخفض في حالة عدم لعب أي مباريات وعدم تمديد أي عقود للاعبين حتى نهاية يونيو المقبل.

ولفت إلى أن نادي مرسيليا الفرنسي سيكون الأكثر تضررًا من ازمة كورونا، بخسارة قدرها 97 مليون يورو، وباريس سان جرمان بـ302 مليون يورو، في حين سيفقد ريال مدريد الاسباني نحو 350 مليون يورو.

وتتابع الدراسة خسارة الأندية، إذ سيكون فريق بريست الفرنسي الأقل تضررًا بنحو 16بالمئة، موضحةً أن حجم الانخفاض باختلاف عوامل عدة (عمل اللاعبين وطول مدة العقد ومسيرتهم الكروية).