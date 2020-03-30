غزة: الاقتصاد و الزراعة تحددان أسعار 6 أصناف أساسية

نشرت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة في قطاع غزة اليوم الأحد أسعار الخضروات التي تباع في الأسواق، وشمل القرار ستة أصناف أساسية.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان أصدره المكتب الإعلامي التابع لها: "إن تحديد أسعار المنتجات، تم بالتوافق والتنسيق مع وزارة الزراعة، ويأتي ذلك في إطار مواجهة تأثير أزمة فيورس كورونا على السوق المحلي".

وذكر البيان، أن هذه الأسعار سيتم دراستها اسبوعياً وحسب متطلبات السوق، ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم المجاني (1800112233).

وجاءت الاسعار حسب التالي: