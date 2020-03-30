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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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غزة: الاقتصاد و الزراعة تحددان أسعار 6 أصناف أساسية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:28 - 30 مارس 2020
خضار خضار
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نشرت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة في قطاع غزة اليوم الأحد أسعار الخضروات التي تباع في الأسواق، وشمل القرار ستة أصناف أساسية.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان أصدره المكتب الإعلامي التابع لها: "إن تحديد أسعار المنتجات، تم بالتوافق والتنسيق مع وزارة الزراعة، ويأتي ذلك في إطار مواجهة تأثير أزمة فيورس كورونا على السوق المحلي".

وذكر البيان، أن هذه الأسعار سيتم دراستها اسبوعياً وحسب متطلبات السوق، ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم المجاني (1800112233).

وجاءت الاسعار حسب التالي:

  •  بندورة 2 شكل ك = 5 كيلو بــ 10 شيكل
  •  خيار 1.66شيكل ك = 6 كيلو بــ 10 شيكل
  •  بطاطا1.66شيكل ك = 6 كيلو بــ 10 شيكل
  •  بصل2.2 شيكل ك = 4.5 كيلو بــ 10 شيكل
  •  باذنجان1.66 = 6 كيلو بــ 10 شيكل
  •  كوسا1.66 = 6 كيلو بــ 10 شيكل
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