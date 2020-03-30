إيران تعلن انها تخطت مرحلة ذروة انتشار كورونا

أكد وزيرالصحة الايراني رضا ملك زادة تراجع ملحوظ لعدد المرضى المراجعين للمراكز الطبية في طهران خلال اليومين الماضيين.

وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، ومنها البقاء في البيت وعدم الذهاب إلى المراكز العامة وتقليل الحركة داخل المدن، مضيفا أنه في حال الالتزام بالتعليمات سيتم احتواء المرض خلال أسبوعين.

، وإلا فستحتاج إيران إلى حوالي شهر ونصف الشهر للخروج من ذروة حالات الإصابة بالفيروس

وكانت الصحة الإيرانية قد أعلنت أن عدد الاصابات بكورونا في البلاد بلغ لغاية أمس الأحد 38309، والوفيات 2640 وحالات الشفاء 12391.