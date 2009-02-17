معارض سوداني من دارفور يزور « تل أبيب » ويلتقي شخصية أمنية رفيعة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ، على موقعها في شبكة الانترنت، إن المعارض السوداني من اقليم دارفور عبد الوحيد النور زار إسرائيل في مطلع الشهر الحالي شباط (فبراير) وحضر جلسات في مؤتمر هرتسليا، والتقى هناك مع شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى، وكما يبدو فإنها شخصية أمنية لم يتم الكشف عنها.

وحسب ما نشر، فإن عبد الوحيد النور يرأس حركة علمانية لها ذراع عسكرية في اقليم درافور، ولكنه هرب من السودان منذ العام 2007، وهو على اتصال مع منظمات يهودية، وكما يبدو فإنه يقيم علاقات مع إسرائيل منذ فترة طويلة، إذ أنه فتح قبل عام من الآن، مكتبا لتنظيمه في تل أبيب، إذ أن في إسرائيل في هذه المرحلة حوالي 600 لاجئ من اقليم دارفور في السودان.

ورفضت وزارة الحرب الإسرائيلية الكشف عن هوية الشخصية التي التقت النور، وقالت في ردها على الصحيفة، إن الوزارة لا تكشف بشكل دائم، ولاعتبارات أمنية، عن اللقاءات التي تتم مع جهات من خارج إسرائيل.