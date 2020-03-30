"إسرائيل" تخشى تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية بالضفة بسبب كورونا

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 30/3/2020، عن مخاوف "إسرائيلية" من تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية في الضفة المحتلة، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وذكر موقع "واللا العبري" أن جيش الاحتلال يستعد لسيناريوهات تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية في الضفة المحتلة، في ضوء تفشي فيروس كورونا، والذي قد ينعكس على شكل مواجهة مع الاحتلال.

وأضاف الموقع: "في هذه المرحلة، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن السلطة الفلسطينية قادرة على التعامل مع المناطق، التي ينتشر فيها كورونا، ولكن النظام الصحي الفلسطيني لن يكون قادرا على التعامل مع عدد كبير من حالات الإصابة".

وأشار الموقع إلى أن واحدا من السيناريوهات، هو اندلاع مواجهات في القرى والبلدات، التي يتم عزلها بسبب انتشار الفيروس فيها، بسبب ما يترتب على ذلك من أزمة اقتصادية وازدياد في أعداد المصابين.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن هناك تنسيقًا كاملًا ووثيقًا مع السلطة الفلسطينية، لكنهم حذروا من تدهور مفاجئ في الأوضاع، وحذروا من أن "الفيروس لا يعرف الحدود".

وأوضح المسؤولون أن "تدهور الأوضاع قد يحدث بسرعة.. لقد رأينا بالفعل في الأسابيع الأخيرة تهديدات كبار المسؤولين في السلطة الذين يطالبون بالإفراج عن الأسرى خوفا من إصابتهم بالفيروس، وهذا يشحن الأجواء بكل تأكيد".

وتابع الموقع: "حتى اليوم، هناك حوالي 50.000 عامل فلسطيني في إسرائيل وفي الأيام المقبلة قد تفكر القيادة السياسية الإسرائيلية في إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم إذا تقرر تطبيق الإغلاق الكامل في إسرائيل".